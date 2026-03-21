Уже не в первый раз: депутат удалил нецензурный пост — подписчики возмущены его реакцией на смерть Чака Норриса

Депутат Госдумы от Томской области Владимир Самокиш в каналах МАХ и Telegram опубликовал пост с нецензурной лексикой, посвященный смерти 86-летнего актера Чака Норриса. Его тональность вызвала недоумение у подписчиков, сообщил vtomske.ru.

По информации издания, о смерти актера стало известно в пятницу, 20 марта. В этот же день депутат опубликовал пост, в котором используется нецензурная лексика. Автор поста применяет слово «сдох». Подписчики эмоционально отреагировали на стиль сообщения, посвященного кончине человека. Депутат высказал мнение, что актер прославлял антисоветскую повестку.

По данным издания, депутат отвечал на комментарии подписчиков, также используя нецензурную лексику. Он продолжал настаивать, что новость о смерти актера не имеет столь значимого значения. Один из подписчиков предположил, что аккаунт телеграм-канала политика был взломан, а сообщения отправляют хейтеры.

По информации издания, вскоре пост был удален в обоих мессенджерах. Подписчики и представители СМИ успели сделать скрины сообщений.

«Редакция vtomske.ru приводит скриншоты того, что депутат Госдумы писал в телеграм-канале», — указано в статье.

По данным издания, ранее депутат уже публиковал пост с нецензурной лексикой, в котором он вступал в дискуссию с подписчиками. Тогда пост также был удален. Люди предполагали, что канал был взломан. Спустя время депутат опубликовал сообщение, в котором извинился перед читателями за излишнюю эмоциональность, проявленную в связи с проигрышем Томска в состязании.

Ранее сообщалось, что «Новые люди» потребовали отстранить чиновницу, предложившую лечить только работающих диабетиков.