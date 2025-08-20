Нападающий Игнатьев не хотел возвращаться в клуб из Алжира: пропустил сбор якобы из-за проблем со здоровьем и визой

Российский нападающий Иван Игнатьев, выступающий за алжирский клуб «Кабилия», пропустил сбор команды якобы из-за проблем со здоровьем и визой, сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

По данным канала, Игнатьев не хотел возвращаться в чемпионат Алжира, а потому в течение месяца отправлял в клуб справки о болезни, а затем сообщал, что не может вылететь из-за проблем с визой. Ранее сообщалось, что у футболиста и его девушки есть проблемы с адаптацией в африканской стране.

При этом «Кабилия» хочет сохранить россиянина в составе, контракт Игнатьева с клубом действует еще два года. За 15 матчей за алжирский клуб Игнатьев забил пять мячей и стал вторым бомбардиром команды.

К 26 годам считавшийся одним из главных талантов российского футбола Игнатьев успел поиграть за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив», «Сочи», а также сербский «Железничар» и армянский «Урарту». На протяжении карьеры нападающий неоднократно попадал в разнообразные скандалы.

