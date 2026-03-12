Узнайте, где и кто пытается привязать ваш WhatsApp: зачем мессенджер начал следить за подозрительной активностью?

Разработчики WhatsApp*, который принадлежит Meta**, внедрили новые способы борьбы с мошенничеством. Обновления направлены на то, чтобы предупреждать людей об опасности до того, как они вступят в контакт с подозрительными собеседниками, сообщило издание Carexpo.

Изменения затронули процедуру привязки новых устройств. Если система замечает необычную активность, пользователю приходит уведомление с подробностями. Как пишет Anti-Malware, в сообщении будет указано примерное местоположение, откуда пытаются привязать устройство.

Кроме того, в WhatsApp тестируют похожие предупреждения для подозрительных запросов в друзья. Пользователям будут сообщать, что у них нет общих контактов с отправителем, или указывать на другие нестандартные признаки. В таких случаях система предложит выбрать один из вариантов: «Принять», «Отклонить» или «Заблокировать».

*Принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской запрещенной организацией.

**Организация признана экстремистской и запрещена в России.