Узнайте, где и кто пытается привязать ваш WhatsApp: зачем мессенджер начал следить за подозрительной активностью?
Anti-Malware: WhatsApp тестирует защиту от подозрительных запросов в друзья
Фото: [Медиасток.рф]
Разработчики WhatsApp*, который принадлежит Meta**, внедрили новые способы борьбы с мошенничеством. Обновления направлены на то, чтобы предупреждать людей об опасности до того, как они вступят в контакт с подозрительными собеседниками, сообщило издание Carexpo.
Изменения затронули процедуру привязки новых устройств. Если система замечает необычную активность, пользователю приходит уведомление с подробностями. Как пишет Anti-Malware, в сообщении будет указано примерное местоположение, откуда пытаются привязать устройство.
Кроме того, в WhatsApp тестируют похожие предупреждения для подозрительных запросов в друзья. Пользователям будут сообщать, что у них нет общих контактов с отправителем, или указывать на другие нестандартные признаки. В таких случаях система предложит выбрать один из вариантов: «Принять», «Отклонить» или «Заблокировать».
*Принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской запрещенной организацией.
**Организация признана экстремистской и запрещена в России.