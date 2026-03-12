В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже через VPN

Роскомнадзор будет блокировать попытки использовать Telegram даже через VPN, заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по информационной политике Андрей Свинцов. Его слова приводит НСН.

Он напомнил, что РКН постепенно ограничивает работу мессенджера на территории РФ с 10 февраля. По его словам, ведомство научилось отслеживать VPN-трафик, поэтому сможет «обрубать» к нему доступ.

«Telegram будет также тупить и через VPN. Если кто-то думает, что все просто скачают VPN и продолжат пользоваться мессенджером, то спешу вас расстроить. Ничего не будет работать», — заявил Свинцов.

Кроме того, теперь за размещение рекламы в Telegram предусмотрены штрафы. Как отмечают эксперты, согласно закону о рекламе от 1 сентября 2025 года, продвижение на площадках с ограниченным доступом запрещено. Под ответственность подпадают владельцы каналов, рекламодатели и агентства-посредники.

Штрафы для физических лиц составляют до 2500 рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — до 20 тысяч рублей, для организаций — до 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в работе мессенджера Telegram наблюдаются сбои по всему миру.