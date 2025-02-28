В 11 регионах РФ средняя зарплата превысила 100 тыс. руб.

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, по итогам 2024 года средняя зарплата увеличилась во всех регионах России, сообщило РИА Новости.

По данным агентства, в 11 регионах РФ средняя заработная плата превысила 100 тыс. руб. Анализ ежемесячных выплат позволил установить, что самые высокие выплаты получают работающие жители Чукотки (185 тыс. руб.). Второе место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ (164 тыс. руб.), а третье — Москва (162 тыс. руб.).

По данным издания, средний показатель заработной платы по всей России составил 88 тыс. руб. Аналитики сравнили данные с показателями 2023 года. Показатель 2024 года оказался на 19% выше. Средняя заработная плата, которая превышает 100 тыс. руб., зафиксирована в восьми субъектах России.

«Средняя зарплата выше 100 тыс. руб. наблюдалась в Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае и Якутии. В прошлом году в число этих регионов вошли Мурманская область и Санкт-Петербург», — указано в материале РИА Новости.

В данный перечень могли войти также Подмосковье и Красноярский край. На территории регионов зарплата превышает 98 тыс. руб. Жители 64 регионов получали свыше 50 тыс. руб. (за месяц работы). Ниже данной суммы рассчитана зарплата для жителей восьми российских регионов.

Издание отметило, что для исследования аналитики брали размер заработной платы до того, как из суммы вычли налоги. В сумму включена премия, если она была назначена сотруднику за какие-либо достижения в работе.

Ранее сообщалось, что россияне из-за роста зарплат стали оплачивать более 85% пенсий пожилых граждан.