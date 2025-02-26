Россияне из-за роста зарплат стали оплачивать более 85% пенсий пожилых граждан

В 2024 году в российской системе пенсионного обеспечения, основанной на принципе солидарности поколений, произошли заметные улучшения. Отчисления работодателей на обязательное пенсионное страхование покрыли 85% расходов на выплаты страховых пенсий по старости, что значительно выше показателей 2023 года (75%) и 2022 года (67%), сообщил РБК.

Согласно данным отчета Социального фонда России (СФР), в прошлом году в бюджет СФР поступило 8,73 трлн руб. страховых взносов, в то время как на выплаты пенсий было направлено 10,15 трлн руб.

Долгое время российская пенсионная система испытывала дефицит средств, необходимых для обеспечения пенсионеров за счет текущих взносов.

Этот дисбаланс, компенсировавшийся трансфертами из федерального бюджета, стал одной из причин повышения пенсионного возраста в 2018 году. В 2017 году взносы покрывали лишь 68% пенсионных выплат.

В 2024 году первичный дефицит сократился до 1,4 трлн руб., достигнув минимального значения с 2014 года. Параллельно с распределительной системой государство развивает систему добровольных пенсионных накоплений. Согласно прогнозам, в 2025 году коэффициент покрытия может увеличиться до 92%.

Ранее профессора Финансового университета Александр Сафонов и Юлия Долженкова заявляли, что для достижения достойного уровня пенсионного обеспечения необходимо активно увеличивать заработную плату работников бюджетной сферы и расширять круг участников страховой системы.