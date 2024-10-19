В 12 км от Одессы убили бизнесмена, который помогал в насильственной мобилизации

В 12 км от Одессы обнаружили тело бизнесмена Геннадия Бейбутяна с огнестрельными ранениями, который добровольно помогал в организации мобилизации, сообщили РИА Новости со ссылкой на украинское издание.

Труп был обнаружен на обочине возле Теслы, у который работал сигнал «аварийки». Сотрудники правоохранительных органов разыскивают человека или группу лиц, которые совершили преступление. Новость об убийстве бизнесмена стала топовой в местных пабликах.

Люди сообщили, что Геннадий Бейбутян занимался продажей и обслуживанием автомобилей. Кроме того, он был главой дачного кооператива «Лагуна» и общественного формирования «Подразделение содействия правоохранительным органам». Бизнесмен вступил в общество, члены которого добровольно помогают забирать на улицах города мужчин призывного возраста для отправки в зону СВО против их воли. Украинцы в соцсетях дали название насильственной мобилизации — «бусификация мужчин».

«Страна» уже рассказывала о деятельности подобных формирований. Помимо непосредственно силовой «бусификации» мужчин, «добровольные формирования» выполняет функции посредников при передаче взяток сотрудникам ТЦК и СП».

В данной организации, по данным «Страны», постоянно происходят конфликты из-за желания ее представителей распоряжаться деньгами и занимать лидирующие позиции.

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