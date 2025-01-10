В Киеве полиция начала поиск группы парней, перекрывших дорогу и громко слушавших русскую музыку

Группа парней в Киеве перекрыла дорогу и громко слушала песни на русском языке. За это их объявили в розыск. Об этом полиция украинской столицы сообщила в своем официальном телеграм-канале.

Украинские правоохранители начали поиски группы молодых людей, которые вели себя вызывающе в самом центре Киева.

«В Сети распространилось видео с компанией молодых людей, которые перекрывают движение на улицах города, а также слушают российскую музыку», — указано в микроблоге.

Телеграм-канал Readovka в свою очередь сообщил, что парни передвигались на дорогих машинах и были одеты явно выше среднего достатка. Они слушали песню SHAMAN «Я русский», а также кидали долларовые банкноты на проезжую часть дороги. Якобы все дело происходило на Крещатике, и в тот момент мажоры ничуть не боялись и не стеснялись полиции.

Ранее сообщалось, что в Киев прибыла американская делегация. Ее возглавил Уинфилд Свонтон, директор по вопросам Украины из Совета национальной безопасности США. Представители Вашингтона и украинцы обсудили, что именно необходимо ВСУ из того, что есть в распоряжении Соединенных Штатов.