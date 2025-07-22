Куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала в интервью радио Sputnik, что в 2025 году мошенники активнее атакуют абитуриентов и их родителей.

Эксперт отметила, что мошенники выбирают тот метод обмана, который в конкретный период времени кажется наиболее реалистичным. В период сдачи экзаменов аферисты пытались ввести в заблуждение школьников. Теперь злоумышленники связываются с абитуриентами. Вскоре в зоне риска окажутся первокурсники. По мнению Храпуновой, мошенники будут искать способ раздобыть их персональные данные.

«В этом году, в принципе, гораздо больше атак на детей и подростков. По нашей статистике, где-то 20% из сигналов, которые поступают к нам на платформу, это как раз атаки на детей. Раньше такого не было», — рассказала эксперт.

Эксперт отметила, что мошенники чаще всего представляются членами приемной комиссии. Они предпочитают называть либо какой-то известный в РФ вуз, либо придумывают название для несуществующего учебного заведения. Ребятам рассказывают о преимуществах обучения и предлагают лично перейти на сайт, чтобы детальнее ознакомиться с информацией.

«Там тоже бывают разные сценарии. Первый — открывается сайт, он может визуально быть похож на настоящий вуз. На поддельном сайте ребенку предлагают для получения каких-то преференций ввести свои данные, информацию о себе», — предупредила Алла Храпунова.

Эксперт назвала также второй сценарий. Человек переходит по ссылке, которая автоматически без ведома пользователя запускает установку вредоносного программного обеспечения. В таком случае мошенникам не приходится просить сообщить какой-то код из СМС. Они могут пользоваться гаджетом, взламывать приложения и переводить деньги. Алла Храпунова призвала не переходить по ссылкам, которые вызывают подозрение.

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