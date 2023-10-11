«Приравняют к курению табака»: выяснилось, какие штрафы ждут вейперов
Фото: [freepik.com]
МЧС запретило курить вейпы в общественных местах. Теперь любителей попарить ожидает штраф, пишет «Парламентская газета».
Новые правила
Действительно, рассказала адвокат Ольга Власова, была опубликована новая редакция правил противопожарного режима. Список мест, где нельзя курить вейп, расширен.
«Курение вейпов, электронных сигарет и кальянов, скорее всего, будет приравнено к курению обычного табака», — уточнила Власова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Фото: [freepik.com]
Логичное решение
О новых штрафных санкциях пока что ничего не сказано, добавила эксперт. Но в соответствии с уже существующей статьей за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, штраф за курение в неположенных местах составляет от 500 до 1 500 рублей, на детских площадках — от 2 000 до 3 000 рублей.
«Я считаю это решение абсолютно логичным, так как до сих пор нет четкого ответа на вопрос о влиянии вейпов на организм как активных курящих, так и пассивных», — подытожила юрист.
Ранее психолог назвала причины фанатичной зависимости детей от вейпов.