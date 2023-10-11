«Приравняют к курению табака»: выяснилось, какие штрафы ждут вейперов

Новые правила

Действительно, рассказала адвокат Ольга Власова, была опубликована новая редакция правил противопожарного режима. Список мест, где нельзя курить вейп, расширен.

«Курение вейпов, электронных сигарет и кальянов, скорее всего, будет приравнено к курению обычного табака», — уточнила Власова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Логичное решение

О новых штрафных санкциях пока что ничего не сказано, добавила эксперт. Но в соответствии с уже существующей статьей за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, штраф за курение в неположенных местах составляет от 500 до 1 500 рублей, на детских площадках — от 2 000 до 3 000 рублей.

«Я считаю это решение абсолютно логичным, так как до сих пор нет четкого ответа на вопрос о влиянии вейпов на организм как активных курящих, так и пассивных», — подытожила юрист.

Ранее психолог назвала причины фанатичной зависимости детей от вейпов.