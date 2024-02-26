В Абакане прохожая спасла пенсионерку от мошенников

Жительница Абакана Татьяна Бойко обратила внимание на пенсионерку у банкомата, которая вела себя нервно. Прохожая подошла к неизвестной, чтобы оказать помощь. Выяснилось, что пожилую женщину обманули мошенники. Она планировала перевести им 200 тысяч рублей, сообщает newkhakasiya.online .

В МВД по Хакасии отметили, что пенсионерка приехала из Минусинска. За несколько дней до инцидента она также приехала в Абакан, чтобы перевести 400 тысяч рублей. Аферисты связались с ней от имени представителей пенсионного фонда и рассказали, что ее банковский счет в опасности. Чтобы сохранить свои вложения, необходимо перевести их на безопасный счет.

Спустя несколько дней, женщина снова приехала в город, чтобы перевести еще 200 тысяч рублей. Она нервничала, чем и привлекла внимание гражданки Бойко.

Начальник УМВД по Абакану Александр Кунстман вручил Татьяне Бойко благодарственное письмо за активную жизненную позицию и оказание помощи пожилой женщине.

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