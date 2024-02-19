Обокрал родителей девушки: молодого человека, похитившего ювелирные украшения, задержали в Королеве

В подмосковном Королеве сотрудники полиции задержали двадцатидвухлетнего жителя Нальчика, похитившего ювелирные украшения родителей своей девушки на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что злоумышленник, неоднократно приходя в гости к своей знакомой, похищал ювелирные украшения ее родителей. По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

Отмечается, что подозреваемого в совершении данного преступления удалось задержать рядом с домом в Королеве, где он посуточно снимал квартиру. Со слов задержанного мужчины, похищенное он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Примечательно, что задержанный в прошлом году уже был осужден условно за кражу денег у родственницы другой своей подруги. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории Подмосковья.

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