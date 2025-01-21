В аэропорту Новокузнецка пояснили, почему на территории стоят ведра с водой

Подписчик телеграм-канала «Южный Кузбасс» обратился с просьбой опубликовать фото. Он утверждает, что сделал его на территории аэропорта в Новокузнецке. На снимке — ведра и другие емкости, в которые набирается вода.

«О каком международном статусе аэропорта можно говорить когда крыша в посадочной зоне течет и кроме как ведра поставить ничего больше не придумали», — написал подписчик телеграм-канала.

В сообщении также указана претензия относительно работы персонала. По мнению автора поста, сотрудники ведут себя грубо. Обслуживание внутренних рейсов находится на низком уровне.

Сибдепо обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. В организации опровергли предположения пассажира. В сообщении указано, что протечка происходит каждый раз, когда при низких температурах начинает таять снег. В пресс-службе уточнили, что в дождливую погоду данная проблема не актуальная. Протечка не связана с дефектом терминала. Причина — в технологических особенностях конструкции.

«Такое происходит из-за конструкции терминала», — объяснили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что последствия протечки всегда устраняют оперативно. В настоящее время в терминале также есть снег.

Ранее сообщалось, что ремонт более пятисот кровель провели в многоквартирных домах Подмосковья за три месяца.