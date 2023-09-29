В аэропорту Минеральных Вод выявили нелегального мигранта: возбуждено уголовное дело

Именно это и стало поводом для задержания мигранта и сопровождение его в полицейский участок. Возбуждено уголовное дело. Максимальный срок заключения по аналогичным правонарушениям составляет один год.

Мужчина мог быть привлечен только к административной ответственности за нелегальное нахождение на территории России. После того, как он предложил сотруднику полиции 4 тысяч рублей, ситуация изменилась.

Деньги мужчина давал для того, чтобы его отпустили и не заводили административное дело. Инцидент произошел в аэропорту Минеральных Вод.

Ранее стало известно об инциденте с участием нелегальных жителей в Уфе. Граждане Узбекистана пытались поджечь охранников ночного клуба в отместку за то, что они не пускали их на мероприятие. Охранники не разрешали пройти в клуб из-за сомнений в трезвости гостей. Обошлось без жертв. Преступников оперативно задержали.