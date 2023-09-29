В аэропорту Минеральных Вод выявили нелегального мигранта: возбуждено уголовное дело
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В отделение полиции доставили 52-летнего мужчину, который нелегально находился на территории России. Иностранный гражданин пытался дать взятку, сообщает newstracker.ru.
Именно это и стало поводом для задержания мигранта и сопровождение его в полицейский участок. Возбуждено уголовное дело. Максимальный срок заключения по аналогичным правонарушениям составляет один год.
Мужчина мог быть привлечен только к административной ответственности за нелегальное нахождение на территории России. После того, как он предложил сотруднику полиции 4 тысяч рублей, ситуация изменилась.
Деньги мужчина давал для того, чтобы его отпустили и не заводили административное дело. Инцидент произошел в аэропорту Минеральных Вод.
Ранее стало известно об инциденте с участием нелегальных жителей в Уфе. Граждане Узбекистана пытались поджечь охранников ночного клуба в отместку за то, что они не пускали их на мероприятие. Охранники не разрешали пройти в клуб из-за сомнений в трезвости гостей. Обошлось без жертв. Преступников оперативно задержали.