В аэропорту Шереметьево задержали мужчину, похитившего плитки шоколада на сумму более 16 тыс. руб.

Транспортные полицейские задержали в аэропорту Шереметьево подозреваемого в краже 158 плиток шоколада, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По данным агентства, сумма ущерба составила более 16 тыс. руб. В пресс-службе уточнили, что о краже заявил представитель одного из магазинов, который находится на территории аэровокзального комплекса. Сотрудники начали проверять камеры видеонаблюдения. Это помогло им восстановить хронологию событий.

Судя по камерам видеонаблюдения, неизвестный мужчина заходил в один и тот же магазин на протяжении нескольких дней. Всего он совершил три визита. Он брал с прилавка шоколад известной марки, прятал под верхнюю одежду и выходил из магазина, не оплачивая товар.

«Стражи правопорядка задержали подозреваемого в краже, когда тот в очередной раз вернулся в воздушную гавань», — добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в краже подозревается ранее судимый уроженец Дагестана. Мужчина 1994 года рождения привлекался за угрозу убийством и мошенничество. У него отсутствует постоянное место жительства в Москве. Мужчина скитался по улицам. Возбуждено уголовное дело. Мужчина признался, что воровал шоколад. Он продавал его случайным прохожим у метро. Мужчине могут назначить до двух лет лишения свободы.

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