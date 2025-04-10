Турист из Таиланда попытался провезти крокодилью голову в Омск

Российские таможенники обнаружили у туриста из Таиланда высушенную голову крокодила, которую тот привез из азиатской страны в качестве трофея, сообщил телеграм-канал SHOT.

Сам гражданин РФ объяснил, что является коллекционером экзотических предметов. Голову хищного животного он приобрел на Пхукете.

Как пишет источник, вид пресмыкающегося, чья голова оказалась в России, подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения (CITES). В соответствии с этой конвенцией, такие вещи подлежат обязательной декларации и требуют специального разрешения на ввоз.

По данным SHOT, таможенники обнаружили крокодилью голову в ручной клади путешественника в международном аэропорту Омска. Основываясь на законных нормах, сотрудники таможни конфисковали ее.

В отношении российского туриста-коллекционера возбудили два административных дела — за несоблюдение правил и ограничений, а также за недекларирование товаров. Теперь россиянин обязан выплатить два штрафа.

Ранее сообщалось, что гражданин РФ попытался вывезти из ОАЭ бриллианты на 41 млн руб. Его попытку пресекла российская таможня.