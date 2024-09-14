В Алтайском крае погиб пилот легкомоторного самолета, который потерпел крушение

Авиапроисшествие произошло возле села Приозерное. На борту находился один пилот. Он погиб. На данный момент информация о личности погибшего не предоставлена. На место крушения сразу после поступления информации об инциденте оперативно была направлена группа пожарно-спасательного гарнизона.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела в связи с жесткой посадкой частного самолета.

«Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — указано в сообщении.

На месте крушения самолета не было людей и построек, поэтому больше нико не пострадал. Сотрудники различных ведомств продолжают работу, цель которой — установить причину происшедшей катастрофы. В МЧС представили фото, сделанные на месте крушения.

Фото: [ t.me/mchs_altkray ]

Ранее сообщалось, что могло стать причиной крушения самолета в Подмосковье, который упал в начале сентября в пяти километрах от Рузы.