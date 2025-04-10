В анкетах на сайтах знакомств может появиться пометка «ранее судим»

По данным канала, с подобной инициативой депутаты обратились из-за частых жалоб пользовательниц сайтов и приложений для знакомств. Так, некоторые женщины рассчитывают встретить романтичного партнера. Они начинают отношения. Позже выясняется, что мужчина ранее был судим. Часто вместо романтики женщины получают унижения и побои. Встречаются также случаи мошенничества.

«В 2022 году полиция выявила 158 049 случаев домашнего насилия. Многие из агрессоров познакомились с дамами как раз в профильных соцсетях», — сообщил Mash.

По информации канала, представители партии «Новые люди» Ярослав Самылин и Ксения Горячева отправили запрос в МВД. Они просят открыть сайтам знакомств доступ к базам людей, которые ранее были судимы. Депутаты предлагают в обязательном порядке проверять граждан на причастность к девяти статьям, в числе которых изнасилование и убийство.

Инициаторы предложения уверены, что пользователь узнает о судимости до начала переписки. Продолжать знакомство или нет — каждый будет принимать решение самостоятельно.

Ранее сообщалось, что мужчина из интернета выманил у москвички почти миллион рублей.