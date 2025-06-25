В Армении задержали архиепископа Галстаняна по подозрению в подготовке терактов и захвате власти

По информации издания, архиепископа задержали силовики в масках. Следственный комитет республики проинформировал, что Баграта Галстаняна обвиняют в подготовке терактов и попытке захвата власти. Архиепископа вывели из резиденции и посадили в автомобиль, который направился в неизвестном направлении. Момент задержания транслировали в режиме реального времени местные СМИ. К священнослужителю пытались подойти соратники.

«Спокойно, все будет хорошо», — сказал Галстанян единомышленникам.

Ранее СК Армении сообщил, что подготовка терактов — один из этапов, который должен был привести к захвату власти. Премьер-министр страны Никол Пашинян в своем телеграм-канале перепостил статью, в которой рассказано о подготовке преступлений.

Адвокат задержанного Сергей Арутюнян рассказал, что силовики задержали еще двух священнослужителей, нескольких представителей оппозиции и бизнесмена. Юрист назвал подобные меры политическими репрессиями.

«Кроме архиепископа Баграта, также задержали священнослужителей Грайра и Мовсеса», — сообщил журналистам у дома Галстаняна его адвокат Сергей Арутюнян.

Ранее стало известно о задержании государственного секретаря Дагестана.