В Артеме эвакуировали людей из здания «Сбербанка» из-за угрозы минирования

В приморском Артеме эвакуировали людей из здания «Сбербанка» после обнаружения подозрительного предмета, который визуально напоминал взрывное устройство. Найденный предмет угрозы не несет, сообщили РИА Новости .

Представитель администрации городского округа рассказал, что в отделении банка был найден подозрительный предмет. Присутствующие люди в помещении не знали, кому он принадлежит. Посетителей и сотрудников экстренно эвакуировали. Сотрудники правоохранительных органов проверили предположения людей.

Полицейские оцепили здание. К отделению банка приехала бригада «скорой помощи» и машина МЧС. Очевидцы выкладывали видео и фото в интернет-мессенджерах.

«Сейчас на месте работают силовые структуры и правоохранительные органы, здание оцеплено. Установлено, что бесхозный предмет опасности для жизни и здоровья граждан не представляет», — рассказал собеседник РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность человека, который оставил похожий на гранату предмет. В Приморье, как и во многих других городах, после теракта в Красногорске усилены меры безопасности.

Ранее мы сообщали, что в воскресенье, 24 марта, пассажир в аэропорту Шереметьево заявила, что пронесла на борт самолета взрывное устройство. После тщательной проверки выяснилось, что информация ложная.