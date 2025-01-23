В Лефортовском тоннеле в Москве перевернулся автомобиль: движение сильно затруднено

В районе Лефортовского тоннеля в Москве произошло ДТП с участием автомобиля, в результате которого транспортное средство перевернулось. Из-за этого движение в районе было затруднено, сообщает телеграм-канал Департамента транспорта Москвы.

Согласно предоставленных ведомством предварительных данных, автоавария произошла поздним вечером в четверг, 23 января.

«На ТТК (в районе Лефортовского тоннеля) опрокинулся автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что в настоящее время движение в районе ДТП сильно затруднено. Водителям предложено выбирать заранее маршруты объезда Лефортовского тоннеля.

«Движение осуществляется по двум полосам из трех и затруднено на 2 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — пояснили там.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле в подмосковной Истре.