В атмосфере Нижнего Тагила выявили превышение опасного вещества

Сначала информация о вредных выбросах появилась после анализа «Уральского УГМС». В среду, 7 февраля, в районе Сухоложского поселка было зафиксировано превышение формальдегида в 1,2 раза. Его показатель в атмосфере составил 0,06 мг/м3. В настоящее время превышений выделения в атмосферу данного вещества нет.

В распоряжении редакции TagilCity есть газоанализатор. Замеры качества воздуха проводят каждые 20 минут. 7 февраля прибор зафиксировал незначительное превышение диоксида серы и углерода. Несмотря на то, что уровень выброса был не критичным, жители разных районов Нижнего Тагила ощущают, что воздух загрязненный.

«Вчера вечером [8 февраля] в центре ужасно пахло выбросами, «Коксохимом», пришлось закрыть все окна. Я приехала с работы около 18:00, было невозможно вдохнуть. Та же ситуация была у садика на Газетной», — поделилась тагильчанка Юлия.

Ранее эксперт в сфере недвижимости и топ-брокер компании Whitewill Оксана Романовская рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», в каких районах Москвы лучше отказаться от покупки квартиры из-за большого количества проживающих людей и отсутствия необходимого озеления. Также есть много проблем, связанных с безопасностью.