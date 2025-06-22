В АТОР предварительно оценили ущерб туроператоров из-за ближневосточного конфликта

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что из-за конфликта между Израилем и Ираном в период с 13 по 16 июня ущерб российских туроператоров составил около 200 млн руб., сообщило РИА Новости.

В интервью агентству на ПМЭФ глава рассказала, что по состоянию на 21 июня практически все туристы, которые оказались заточенными в ОАЭ из-за вооруженного конфликта между Ираном и Израилем, возвращены в Россию. Спикер отметила, что вывоз туристов осуществлялся за счет туроператоров. Эксперты оценивают ущерб. На данный момент есть предварительные данные.

«Уже сейчас очевидно, что потери туроператоров только за четыре дня (13—16 июня) составили около 200 млн руб.», — сказала Ломидзе.

Спикер отметила, что по причине вооруженного конфликта некоторые страны закрыли небо. В итоге туроператорам предстояло составлять другие маршруты следования, что стало причиной задержек. В итоге пострадали тысячи российских граждан, которые планировали поездку в ОАЭ или другие страны. Сложности возникли и у тех туристов, кто в период обострения ситуации возвращался домой. Туроператоры за свой счет занимались размещением клиентов по отелям и поиском билетов в других авиакомпаниях.

Ранее в АТОР россиянам раскрыли цены на длительный отдых на популярных курортах.