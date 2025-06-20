Россиянам раскрыли цены на длительный отдых на популярных курортах

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала актуальные цены на длительные туры в популярные курортные страны, такие как Таиланд, Вьетнам и Бали.

Согласно расчетам экспертов, месяц отдыха в Таиланде на двоих обойдется в 193 тысячи рублей при размещении в четырехзвездочном отеле. В эту сумму включен перелет и 28 дней проживания.

Альтернативные направления, по данным АТОР, оказались сопоставимы по стоимости. Вьетнам на 24 дня будет стоить 195 тысяч рублей, а Индонезия (Бали) — 258 тысяч рублей за 28 дней. Все варианты предполагают комфортные условия проживания и перелет из России.

Ранее туроператоры предлагали и более бюджетные варианты — от 74 тысяч рублей на двоих по системе «все включено» с вылетом в конце июня. Однако такие туры обычно рассчитаны на 7-10 дней. Эксперты отмечают, что длительный отдых выгоднее планировать заранее, так как цены в сезон могут вырасти на 20-30%.

Ранее турэксперт назвала безопасные альтернативы поездкам на Ближний Восток, где начался новый виток обострений.