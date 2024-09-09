В «Авито Работа» назвали самые доходные офисные профессии лета 2024 года

Эксперты «Авито Работа» назвали «Ридусу» самые доходные офисные профессии по итогам лета 2024 года: финансовый консультант, менеджеры по развитию и финансисты.

Аналитики изучали вакансии для тех сотрудников, опыт работы которых не превышает трех лет. Не брали для анализа те профессии, где сотрудники получают прибыль от процентов, например, за сделанные заказы.

Самой высокооплачиваемой в офисной сфере стала профессия финансового консультанта. Средняя заработная плата за месяц на протяжении летнего сезона составляла 95 133 руб. По сравнению с прошлым годом уровень заработной платы вырос на 19%.

Менеджеры по развитию получали примерно 89 746 руб. в месяц. За год зарплата молодых специалистов выросла на 21%. В обязанности специалистов входит улучшение позиций бизнеса на рынке.

Финансистам платили в месяц 88 625 руб. По сравнению с прошлым годом рост заработной платы составил 10%. Специалисты анализируют данные, ведут бухгалтерский учет компании, управляют инвестициями и взаимодействуют с клиентами. Преимущественно работают в банках, консалтинговых и инвестиционных компаниях.

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