В автобусах Ижевска тестируют валидаторы без печати билетов

Эксперимент проходит в тех автобусах, в которых установлены валидаторы. В тестовом режиме работает один из трех приборов. Новые устройства легко отличить от других по цвету. Они синие. Пассажир покупает билет и издается звуковой сигнал. Диспетчер благодарит за покупку билета. В таком случае можно проходить в салон. Прикладывать банковскую карту повторно не требуется, как и ожидать печати билета.

Цель эксперимента — сделать поездку пассажира еще более удобной. Данные об оплате сохраняются. Их можно проверить в любое время. Водитель вправе во время движения также проверить, оплатил ли проезд конкретный пассажир.

В Ижевске валидаторы установлены не только в автобусах, но и в трамваях.

Ранее представитель одной транспортной компании из Нижнего Тагила рассказал, почему важно повышать стоимость проезда для пассажиров из разных регионов России.