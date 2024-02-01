В автобусах Ижевска тестируют валидаторы без печати билетов
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Согласно данным пресс-службы АО «ИПОПАТ», в автобусах Ижевска начали тестировать работу валидаторов, особенность которых в отсутствии функции печати билета, сообщает udm-info.ru.
Эксперимент проходит в тех автобусах, в которых установлены валидаторы. В тестовом режиме работает один из трех приборов. Новые устройства легко отличить от других по цвету. Они синие. Пассажир покупает билет и издается звуковой сигнал. Диспетчер благодарит за покупку билета. В таком случае можно проходить в салон. Прикладывать банковскую карту повторно не требуется, как и ожидать печати билета.
Цель эксперимента — сделать поездку пассажира еще более удобной. Данные об оплате сохраняются. Их можно проверить в любое время. Водитель вправе во время движения также проверить, оплатил ли проезд конкретный пассажир.
В Ижевске валидаторы установлены не только в автобусах, но и в трамваях.
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