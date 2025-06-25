Президент Алиев назвал Армению военным преступником

В ходе церемонии запуска электростанции в Мингячевирском районе президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что во время «оккупации» Нагорного Карабаха и в ходе вооружённого конфликта Армения подвергала обстрелам города Гянджа, Агдам и Мингячевир, а также другие населённые пункты, находящиеся вдали от зоны боевых действий.

По мнению Алиева, Армения — это государство, совершившее военные преступления.

«Это — военное преступление. Военные преступления Армении не ограничиваются лишь этим», — добавил глава государства, его цитирует РИА Новости.

Алиев охарактеризовал эти действия как «нападение на мирных жителей и гражданские объекты».

Глава государства подчеркнул, что территории Азербайджана на протяжении длительного периода находились под контролем «оккупационных сил», в то время как вооружённые формирования Армении подвергали обстрелам населенные пункты Азербайджана, в том числе объекты энергетической инфраструктуры в Мингячевире.

Ранее сообщалось, что Армянская церковь обвинила Пашиняна в репрессиях после ареста влиятельного местного бизнесмена Карапетяна.