В Жуковском и Богородском не выявили превышений уровня загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» проверили качество атмосферного воздуха в Жуковском и Богородском округе. Превышений выявлено не было, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Выезды провели по заявкам жителей. В Жуковском на запахи неустановленного происхождения жаловались в СНТ «Фобос» и «Глушица». В Богородском исследование провели на территории Старой Купавны и СНТ «Бабкина дача». Местные жители хотели проверить, не допускает ли сверхнормативных выбросов завод стройматериалов.

Исследования провели по 32 основным и специфическим загрязняющим веществам. В обоих случаях превышения гигиенических нормативов выявлено не было.

На этой неделе специалисты проверят качество воздуха в Подольске, Солнечногорске, Коломне, Егорьевске, Одинцово, Лосино-Петровском, Пушкино и Ленинском.

