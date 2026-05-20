Врачи из Московской области спасли карьеру юной звезды чирлидинга

В Московской областной детской клинической травматолого‐ортопедической больнице (МОДКТОБ) успешно помогли юной спортсменке, чья карьера оказалась под угрозой из‐за серьезной травмы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Два года назад во время тренировки девушка неудачно выполнила акробатический элемент — почувствовала резкую боль в плече, но тогда не придала этому большого значения. Со временем ситуация ухудшалась: плечо постоянно болело, каждое занятие давалось труднее, а шансы вернуться в большой спорт становились все призрачнее. Когда состояние стало критическим, родители обратились за помощью к подмосковным специалистам.

После тщательного обследования врачи поставили диагноз: привычный вывих плеча и разрыв суставной губы — это хрящевая структура, которая играет ключевую роль в стабилизации плечевого сустава, предотвращая его «выскакивание».

Врачи приняли решение провести хирургическое вмешательство. Заведующий травматолого‐ортопедическим отделением № 3 Сергей Катин и его команда выполнили операцию Банкарта — наиболее эффективный на сегодняшний день метод лечения подобных повреждений.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, послеоперационный период протекал без осложнений. Сейчас юная спортсменка уже выписана домой и проходит амбулаторное лечение.

