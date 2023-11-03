В Башкирии экс-супруга депутата Махияновой признали виновным в ее убийстве: 14 ножевых

«На почве ревности и личной неприязни систематически причинял потерпевшей физические и психические страдания путем нанесения побоев и иных насильственных действий», — говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов республики.

Суд назначил десять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Супруги развелись еще в 2020 году. Бывший муж продолжал настойчиво преследовать женщину. Он угрожал ей, оскорблял и наносил удары. Дина Махиянова неоднократно обращалась в полицию. Было установлено, что она подавала десять заявлений.

Были составлены протоколы. Дела доходило до суда, где экс-супруга обязывали выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. Остальные штрафы не превышали 500 рублей. Это не останавливало мужчину, он продолжал преследование. Однажды заявление было подано администрацией Белорецкого района. Ревнивый бывший супруг проник в кабинет Дины, перечитал все сообщения в телефоне.

Женщина уехала с детьми к родителям, чтобы временно скрыться от преследования мужчины. В один летний вечер чиновница отправилась на празднование дня рождения подруги. Когда она вернулась в дом родителей, ее поджидал обвиняемый. Мужчина нанес 14 ножевых ранений. Женщина скончалась. СМИ писали, что свидетелями стали подруги девушки, которые ее провожали.

Гражданин Алик Махиянов не признал свою вину. Решение суда в силу еще не вступило.

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