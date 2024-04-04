В Башкирии гражданин Чехии пытался отсудить у бывшей девушки стоимость подарков

В Верховном суде Башкирии рассмотрели заседание, в котором в роли истца выступил гражданин Чехии, а ответчика — его бывшая возлюбленная из Белорецка. Иностранный житель требовал возмещения 3,8 миллиона рублей, сообщает ИА «МедиаКорСеть» .

У каждой из сторон была своя версия происшедшего. Девушка рассказала, что влюбилась в Яна. Они сняли номер в Дубае. Материальные расходы за отдых взял на себя ее ухажер из Чехии в качестве подарка. Они хорошо проводили время вместе. Иногда влюбленные даже обсуждали помолвку, но расстались они внезапно.

Гражданин Чехии рассказывает, что не мог предвидеть расставание. По его мнению, отношения складывались хорошо. Он возмущен, что самостоятельно оплачивал счета в отеле в Дубае и просил суд вернуть ему деньги. Также истец заявил, что девушка является его партнером по бизнесу. Она заняла у него 4 миллиона рублей для аренды жилья, но эти деньги не возвращает.

Районный суд Белорецка и Верховный суд Башкирии отказали истцу из Чехии в его требованиях.

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