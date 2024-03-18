В Башкирии ограбившего дом подростка нашли по следам на снегу

Сотрудники правоохранительных органов в Башкирии вычислили преступника по следам на снегу, сообщает mkset.ru .

Подростка подозревают в хищении ювелирных украшений у родственницы и попытке угона автомобиля. Расследование завершено. Дело передано в суд.

Подросток решил прогуляться 5 февраля. Он замерз и зашел в дом к родственнице. Женщина была на работе. Она разрешала приходить молодому человеку к себе в гости. Где находились ключи, он знал. 14-летний школьник нашел ювелирные украшения и забрал их.

По дороге он заметил автомобиль. Хотел прокатиться. Дверь оказалась открытой. Из дома подросток взял шило, которым и пробовал завести машину. Автомобиль не завелся. Подросток вернулся домой.

Утром женщина заметила пропажу украшений и сообщила в полицию. Собственник авто также обратился к сотрудникам правоохранительных органов. Местонахождение подростка вычислили по следам, оставленным им на снегу. Школьник признался в содеянном. Украшения вернул.

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