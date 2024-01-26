В Башкирии осудили женщину за похищение любовницы своего отца

В Башкирии суд вынес приговор двум женщинам, которые похитили жительницу республики. Каждой из них назначили условный срок. Отмечается, что в роли нападающей выступила женщина, которая подозревала своего отца в измене. Ее соучастницей стала родственница. Потерпевшая — любовница, пишет ИА «МедиаКорСеть» .

Нападавшие — жительница Башкирии 33 и 35 лет. Одной из них суд назначил шесть лет и шесть месяцев пребывания в колонии, второй — пять лет и шесть месяцев. Испытательный срок составляет четыре года. Женщины частично признали вину. Они были задержаны в момент избиения потерпевшей.

Суд также постановил выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. В отношении женщин было возбуждено дело на основании четырех статей УК.

Женщины распивали спиртные напитки. Тогда они решили наказать женщину, которая была любовницей отца одной из теперь уже осужденных. Позвонили потерпевшей и рассказали, что есть важный разговор. Когда она вышла из дома, ее принудительно заставили сесть в машину. Женщину привезли на кладбище. Там ей наносили удары на протяжении нескольких часов.

Потерпевшую снова посадили в машину и отвезли в квартиру, где проживает ее любовник. Чтоб она не смогла обратиться за помощью, у нее изъяли телефон. Полиция прибыла в квартиру. Нападавшие понесли ответственность за похищение, причинение вреда здоровью средней тяжести, кражу телефона и угрозу убийства. Решение суда еще не вступило в свою силу.

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