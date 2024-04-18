В Башкирии открыли Республиканский центр детской онкологии и гематологии

Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин 16 апреля выступил в роли экскурсовода для СМИ. Он показал новый Республиканский центр детской онкологии и гематологии, строительство которого началось в 2021 году, сообщает ИА «МедиаКорСеть» .

Современный центр рассчитан на одновременное лечение 92 пациентов. Палаты и кабинеты оснащены инновационным оборудованием. До его открытия пациентам приходилось обращаться в клиники Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь им не придется покидать родную республику. Немаловажно и то, что лечение осуществляется бесплатно. В центре также открыли современную лабораторию.

«Наша задача — сократить время [на анализы]. В течение 30 минут хирург должен принимать решение», — пояснил Айрат Рахматуллин.

В операционном блоке выделили место для палаты пробуждения. Сюда будут привозить пациентов, которым только сделали операции. Они могут отходить от наркоза под контролем медиков.

В центре современное оборудование, которое направлено на минимальные риски во время хирургического вмешательства. Однако требуются медики, которые смогут показать свое мастерство. Айрат Рахматуллин рассказал Mkset.ru, что проблем с квалифицированными кадрами нет.

В центре также открыли молельные для мусульман и христиан, госпитальную школу «УчимЗнаем», кафе и столовую.

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