В Башкирии сформируют «штурмовую группу» из представителей власти

Глава Башкирии Радий Хабиров проинформировал о решении формировать «штурмовую группу» из представителей власти, которые будут разрабатывать проект развития региона до 2030 года, сообщает mkset.ru .

Политик отметил, что делать дальновидные прогнозы – это всегда сложная работа. Непросто предположить, как может развиваться экономическая и политическая обстановка в регионе. Одновременно с этим, такой прогноз позволит приступить к решению важных задач, что на длительный период времени поднимет уровень экономики Башкирии.

К разработке плана приступят уже в ближайшее время. Важно, чтобы специалисты проработали все важные аспекты: гуманитарные, социальные, экономические. Цель – поднять уровень жизни в регионе, обеспечив комфортное проживание каждому человеку.

Ранее стало известно, что правительство Владивостока разрабатывало мастер-пан развития города. Каждый горожанин имел право в дистанционном формате принять участие в проектировании, оставить комментарий или пожелание. В итоге получился успешный план, который одобрил президент России Владимир Путин. Теперь наступает следующий этап – выделение финансирования и реализация задуманного.