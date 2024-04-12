В Башкирии в магазинах продают контрафактный алкоголь, несмотря на высокую смертность

Корреспондент Mkset провел эксперимент в магазинах Башкирии. Он выступил в роли продавца и пытался купить контрафактный алкоголь. Выяснилось, что сделать это достаточно просто.

Например, корреспондент подошел к магазину, в котором продавец отпускает покупателей через небольшое окошко. С первой попытки удалось купить пластиковую бутылку спиртного напитка, на которой не было ни единой надписи. Неизвестно, когда алкоголь был изготовлен или что входит в его состав.

«Здравствуйте, можно литрушку?». «Можно», — такой диалог состоялся между продавцом и покупателем-журналистом Mkset.

Редакция выяснила, что производством сомнительного алкоголя занимается местная жительница в своем же гараже. Вблизи здания стояла грузовая машина. Не исключено, что товар развозят по различным торговым точкам.

Выяснилось, что в этом же магазине легко можно купить этиловый спирт. Продавец предупредила, что пить его можно только разбавленным.

Случаи гибели из-за некачественного алкоголя не столь редкие, как хотелось бы. Один из недавних произошел в Татарстане. После застолья 13 студентов были госпитализированы. Девушка 2002 года погибла.

Ранее эксперт Юлия Стародумова предупредила о скором подорожании вина из-за увеличения стоимости акциза.