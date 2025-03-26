В базе розыска МВД появилась ориентировка на политолога Шульман

В базе розыска МВД появилась ориентировка на политолога Екатерину Шульман*, которая в настоящее время проживает в Германии, сообщил muksun.fm.

По данным издания, сотрудники МВД не делятся информацией, что стало причиной объявления политолога и публициста в розыск. В полиции ХМАО корреспонденту Муксун.fm пояснили, что подобная информация должна быть засекречена на время расследования. Представители ведомства только разъяснили, что появление ориентировки в общей базе позволяет сотрудникам правоохранительных органов всех регионов РФ задержать человека, чьи данные указаны в ориентировке.

«Если МВД объявило в розыск, она (ориентировка. — Прим. ред.) автоматом встает во все базы», — пояснил заместитель начальника отдела информации и общественных связей полиции ХМАО Андрей Воронцов.

В ведомстве корреспонденту рассказали, что фотография политолога не будет размещена рядом с разыскиваемыми убийцами, насильниками и неплательщиками алиментов на стенде у зданий отделений полиции.

Политолог Екатерина Шульман в своем телеграм-канале проинформировала, что осведомлена о попадании в базу МВД. По ее мнению, сотрудники ведомства выбрали симпатичную фотографию для размещения в базе. Она высказала мнение, что для ее задержания нет оснований.

Ранее сообщалось, что в России ужесточат правила проведения платежей для экстремистов в розыске.

* Признана Минюстом РФ иноагентом с апреля 2022 года