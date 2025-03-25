В России ужесточат правила проведения платежей для экстремистов в розыске

Российские власти вводят новые меры, касающиеся платежей, проводимых физическими лицами, внесенными в список террористов и экстремистов, в целях укрепить безопасность и ограничить финансирование экстремистской деятельности в стране, пишет РБК.

Согласно новому законопроекту, который на рассмотрение в правительство внесла Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), лица, находящиеся в перечне экстремистов, должны использовать специальные банковские счета для проведения жизненно необходимых операций. Все транзакции будут согласовываться с федеральным ведомством.

Основные цели таких изменений заключаются в ограничении использования социальных выплат для финансирования террористической деятельности и повышении прозрачности расходования средств. Это направлено на предотвращение возможных злоупотреблений и обеспечение безопасности граждан.

Для проведения финансовых операций лица из списка обязаны подать заявление в Росфинмониторинг, указав виды операций и используемый банковский счет. Ведомство должно предоставить ответ в течение десяти рабочих дней.

Реестр экстремистов и террористов был создан в России в 2001 году и предполагает не только блокировку банковских счетов, но и запрет на выезд из страны, а также ограничения на собственность. Основания для внесения в этот список со временем расширялись и обновлялись.

Изменения касаются всех лиц, находящихся в списке, включая подозреваемых, и будут действовать независимо от местонахождения этих людей.

Эксперты отмечают, что новые меры в первую очередь касаются лиц, находящихся в розыске, а также их семей. Однако, как подчеркнул заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, есть сомнения в том, что такое количество граждан активно будет обращаться в Росфинмониторинг и оформлять разрешения на платежи.

«Эффективная борьба с финансированием терроризма требует постоянного совершенствования систем мониторинга, повышения квалификации сотрудников, усиления международного сотрудничества и оперативного обмена информацией»», — сказал он.

Кроме того, согласно новым правилам, банки получат определенные ограничения в ресурсах для проверки платежей.

Ранее сообщалось, что руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова* и бывшего командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука* переобъявили в розыск после организации атак БПЛА на регионы.

*Росфинмониторингом внесены в перечень террористов и экстремистов.