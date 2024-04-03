В Белгороде три пострадавшие от домогательств девушки просят помощи

Потерпевшая девушка рассказала об инциденте в социальной сети. Так с ней связались и другие жертвы домогательств. Все указывают на фото одного и того же человека. Девушки проживают в одном районе. Не исключают, что и мужчина живет неподалеку. Каждый раз он выбирает лифт, заходит с девушкой, а потом начинает приставать.

Екатерина стала жертвой еще в августе 2022 года. Ей удалось выбежать на улицу. Она кричала и просила о помощи. Мужчина тоже выбежал и скрылся.

«Мое заявление на рассмотрении уже второй день. Велика вероятность, что мне ответят, что «нет состава преступления», т. к. на мне нет физических травм. Есть как минимум (а скорее всего — гораздо больше) три жертвы, включая меня. Одну из девушек он преследует уже второй год. Однажды она обращалась в полицию, снимала побои и опознала мужчину по фото. На что ей ответили, что она не первая. И сказали, что они не могут его поймать. И нет состава преступления. Сколько ещё будет жертв? А сколько уже есть и молчат», — рассказывает Екатерина.

С Марией инцидент произошел недавно, но уже не в первый раз. В первый раз девушка также начала кричать и вырываться, поэтому мужчина остановил лифт и сбежал. Примерно раз в четыре месяца неизвестный появляется вблизи жительницы Белгорода.

«Он меня выслеживает в каких-либо местах. На остановке, в районах рядом с местом проживания. И идет за мной до подъезда. Недавно у нас установили камеры. Уже что-то. Может стать хоть каким-то доказательством», — рассказала журналистке Бел.Ру Мария.

Недавно девушка видела, как мужчина открыл своим ключом дверь подъезда ее дома. Он вышел через минуту или две. Значит, у него уже есть собственные ключи. Мария боится, что неизвестный может поджидать ее уже у двери.

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