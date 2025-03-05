В Белореченске сообщили, когда примут решение о судьбе дома после взрыва газа

В Белореченске состоялось заседание комиссии по ЧС, в ходе которого обсудили взрыв газовоздушной смеси в многоэтажном доме, сообщил kubanpress.ru.

Глава Белореченского района Сергей Сидоренко проинформировал, что населенный пункт посетят государственные эксперты. На основании полученных данных власти примут решение о судьбе многоэтажного дома. Глава допустил, что эксперты могут признать дом аварийным. В таком случае здание снесут, а жителей расселят.

Сергей Сидоренко отметил, что эксперты могут признать дом пригодным для дальнейшего проживания людей. В таком случае местное правительство определит сроки его восстановления. Решение примут после получения всех необходимых документов и обследования конструкций жилого здания.

Глава сообщил, что в течение дня специалисты намерены вывезти крупные фрагменты дома. На место происшествия прибыла тяжелая техника. Конструкции вывозят при помощи кранов и самосвалов. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

«Поговорили с людьми. Рассказали механизм восстановления жилья, разъяснили порядок и сумму компенсаций за утерянное имущество. Ответили на все вопросы белореченцев», — написал в телеграм-канале Сергей Сидоренко.

Ранее Mash показал последствия мощного взрыва с пострадавшими в жилом доме в Белореченске.