Явка на досрочном голосовании в Белоруссии составила почти 42%

В Белоруссии завершилось досрочное голосование на выборах президента Белоруссии. Участие в нем приняли 41,81% избирателей. Такие данные приводит ЦИК республики в своем телеграм-канале.

Досрочное голосование проходило в Белоруссии пять дней – с 21 по 25 января включительно. Проголосовали 41,81% граждан, включенных в списки для голосования.

Самой активной оказалась Могилевская область – там на участки пришли 42,95% избирателей, включенных в списки.

В Минске проголосовали 41,14% избирателей.

В Брестской области отдать свои голоса за кандидатов пришли 41,99%, в Гомельской — 41,72%, в Витебской и Гродненской – 41,72% и 40,70% соответственно.

Ранее сообщалось о том, что Минск обвинил Европарламент в грубейшем вмешательстве в политику Белоруссии.