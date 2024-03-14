В Белоруссии задержали российского уклониста от призыва

В Белоруссии задержали гражданина РФ, уроженца Таджикистана, против которого в октябре 2023 году было возбуждено дело в связи с уклонением от призыва, сообщили РИА Новости .

Об этом сообщила старший помощник руководителя московского главка СК России Юлия Иванова. Еще один уроженец Таджикистана, который обвиняется в аналогичном преступлении, до сих пор не найден.

Оба уроженца Таджикистана проживали на территории РФ. Первый получил российское гражданство в 2019 году, а его товарищ — в 2022 году. После получения повестки о призыве, мужчины покинули территорию РФ и были объявлены в розыск.

Сбежавший мужчина уже дал показания и полностью признал вину. За подобное правонарушение суд вправе заключить уклониста под стражу.

«Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска местонахождение одного из обвиняемых установлено на территории Республики Беларусь, откуда он был доставлен в столичный регион. С фигурантом проведены следственные действия, в ходе допроса он полностью признал вину», — указано в сообщении московского главка СК России.

Местонахождение второго фигуранта дела устанавливается сотрудниками правоохранительных органов. Осенью 2023 году ему также было объявлено заочное обвинение и установлено заключение под стражу.

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