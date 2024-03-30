Жители Германии выступают против прямого участия их страны в вооруженном конфликте на Украине. Они призывают к мирному урегулированию конфликта. Свою позицию люди выразили во время ежегодной пасхальной демонстрации в субботу, 30 марта, сообщили РИА Новости .

Акция стартовала в час дня. Организаторы утверждают, что собралось около шести тысяч человек. Некоторые участники принесли флаги и символику России, Германии и Палестины. На Карл-Маркс-аллее установили перевозную сцену. К протестующим обращались лидеры митинга. Прозвучали различные призывы, адресованные действующему правительству Германии.

Во-первых, прекратить снабжение Украины военной техникой и снарядами. Во-вторых, заниматься обеспечением мира во всем мире. В-третьих, не допустить вовлечения Германии в прямое боестолкновение с Россией.

«Это безумие, что зеленые политики из своих уютных и не знавших войны квартир призывают украинцев лезть в окопы», — заявил выступивший перед демонстрантами бывший дипломат при ОБСЕ Михаэль фон дер Шуленбург.

После завершения официальной части, демонстранты продолжили марш и направились в центр города. Организаторы мероприятия отметили, что нынешний марш мира посвящен протесту против действий немецкого правительства из-за сложных отношений с Россией.

Ранее мы сообщали, что президент Венесуэлы Мадуро заявил о попытке покушения на него во время митинга.