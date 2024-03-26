Президент Венесуэлы Мадуро сообщил о попытке покушения на него во время митинга

В прямом эфире национального телеканала Venezolana de Television Николас Мадуро рассказал, что инцидент произошел в ходе его недавнего выступления в столице Каракасе перед своими сторонниками. Тогда он объявил, что намерен баллотироваться в президенты Венесуэлы на новый срок в 2024 году.

По словам Мадуро, спецслужбы знали обо всем заранее и смогли нейтрализовать в толпе готовивших покушение на него нескольких активистов ультраправой партии Vente Venezuela.

«Сегодня здесь [на площади Диего Ибарра - прим.ред.] двое вооруженных мужчин готовились совершить на меня покушение», — сообщил президент.

Мадуро добавил, что его собирались убить у здания Национального избирательного совета. Террористы были задержаны и в ходе допросов признались в своих преступных планах.

Ранее мы писали, что президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Зеленского «вредным и грубым клоуном».