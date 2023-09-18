В Болгарии фермеры начали анонсированные акции протеста из-за ввоза зерна из Украины

Болгарские фермеры заявили заранее о своем намерении после информации о том, что в страну снова будут ввозить украинское зерно. Некоторые страны, а именно, Польша, Венгрия и Словакия, запретили поставки зерна на свои территории. В Болгарии такого решения не приняли. Правительство настаивает, что не будет вести переговоры с протестующими, потому что уверено в правильности принятого решения.

Акция стартовала в понедельник, 18 сентября. На протяжении часа в некоторых регионах Болгарии были перекрыты дороги. На улицах стоят тракторы и другая большая сельскохозяйственная техника. Участники мероприятия уверяют, что будут проводить акции протеста по всем городам Болгарии до тех пор, пока правительство не запретит ввоз украинского зерна.

«Просим прощения у граждан и предупреждаем о необходимости отложить свои поездки 18 и 19 сентября, так как будут перекрыты главные дороги по всей стране», - заявил журналистам председатель Болгарского фермерского союза Георгий Стоянов.

В акции принимают участие 26 общественных организаций, которые связаны с сельскохозяйственной сферой. 19 сентября масштабные протесты пройдут в Софии.

Известно, что Киев намерен подать иск во Всемирную торговую организацию в связи с тем, что три страны ввели ограничительные меры против экспорта зерна из Украины.