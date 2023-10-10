В больнице Перми оборвался лифт с людьми: В Минздраве прокомментировали ситуацию

Краевой Минздрав будет расследовать причины, из-за которых во вторник, 10 октября, упал лифт. Внутри находилось 14 человек. Инцидент произошел в пермской больнице, сообщает properm.ru .

В момент падения в лифте находилось 14 человек: санитарка, лифтер и 12 пациентов медицинского учреждения. Очевидцы заявляют, что после падения в течение 30 минут не могли выйти. В Минздраве опровергли такую информацию, отметив, что через 15 минут после ЧП людей эвакуировали.

Очевидцы рассказывают, что были сильно напуганы и находились в состоянии паники. Стресс испытали все, но физические увечья получили только трое: лифтер и два пациента. Пострадавших перевели в травматологическое отделение.

В пресс-службе Минздрава Прикамья отметили, что трос не был поврежден. В настоящее время лифт работает в прежнем режиме. В Минздраве будут разбираться в причинах инцидента.

«В ходе инцидента он не срывался, а благодаря сработавшей защите опустился на отбойники», — уточнили в пресс-службе Минздрава Прикамья Properm.ru.

Российская гимнастка и олимпийская чемпионка Анастасия Татарева рекомендует людям не пользоваться лифтом, но не в целях безопасности, а для снижения веса. Эксперт также поделилась и другими эффективными советами, как быть в форме после 45 лет, не прилагая особых усилий.