«Одна минута каждое утро»: выяснилось, как похудеть и держать себя в форме после 45 лет

Многие люди жалуются на лишний вес, который появляется из-за неподвижного образа жизни и неправильного питания. Особенно сложно избавиться от нежелательных кг становится с возрастом.

Российская гимнастка и олимпийская чемпионка Анастасия Татарева рассказала, как похудеть и держать себя в форме после 45 лет.

«Очень важно быть подвижным даже в мелочах: поднимайтесь пешком по лестнице, а не на лифте. Меньше пользуйтесь общественным транспортом: всегда можно выйти на полчаса пораньше и дойти до работы самому», — пояснила Татарева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам спортсменки, ежедневные прогулки по 30-40 минут перед сном помогут выглядеть лучше и чувствовать себя более здоровым. Также, по ее мнению, нельзя обойтись без спорта. Не у всех есть возможность посещать спортзал, но можно выполнять несложные упражнения дома.

«Советую стоять в планке. Одна минута в планке каждое утро, 15-20 отжиманий и приседания отлично подойдут для домашних тренировок. Можно делать небольшую растяжку или заниматься йогой», — отметила гимнастка.

Желающим похудеть Татарева посоветовала следить за питанием. По ее мнению, не нужно ограничивать себя в еде, но следует есть качественную пищу.

«Чаще готовьте дома, добавляйте в блюда больше овощей, рыбы и других морепродуктов. Рекомендую пить около двух литров воды ежедневно. Несколько глотков теплой воды перед завтраком и по 500-600 мл через час после еды», — заключила спортсменка.

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