«В большом городе жить часто небезопасно»: эксперт рассказал о новой тенденции россиян

Директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Панин высказал мнение, что период пандемии изменил отношение россиян к проживанию в крупных городах, сообщил интернет-портал KazanFirst.

«В большом городе жить часто небезопасно», — отметил эксперт.

Эксперт пояснил, что во время пандемии отношение некоторых россиян к жизни в крупных городах их менялось. Ранее в обществе установилось мнение, что только крупный город, входящий в состав агломерации, позволить добиться успеха. Теперь граждане стали отдавать предпочтение малой родине.

«Там действительно возникает масса сложностей. Я не говорю про то, как сокращается суммарный коэффициент рождаемости. Ковид позволил распробовать свою малую родину нашим жителям», — рассказал Панин.

По информации эксперта, россияне начали активнее приобретать второй дом. Доля сделок на рынке недвижимости в небольших поселениях резко растет. Жизнь людей становится проще. Теперь не надо выезжать в большой город, чтобы совершить покупку бытовой техники или других необходимых предметов быта. Россияне активно пользуются услугами онлайн-магазинов. Появляются и другие возможности. Например, продавать промыслы через электронные платформы.

Эксперт отметил, что в некоторых случаях малый город находится в 15-ти минутах езды от большого. Власти стараются развивать престиж именно небольших населенных пунктов.

«Например, Москва, пытается всеми силами настроить, устроить и организовать, малый город имеет априори. Поэтому престиж и репутация малого города это то, с чем мы сегодня работаем», — заключил эксперт.

