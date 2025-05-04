В Бразилии предотвратили теракт на масштабном концерте Леди Гаги

В сообщении указано, что злоумышленники привлекали к организации теракта людей разного возраста, в том числе несовершеннолетних. Кураторы выдавали им самодельные взрывчатые вещества и коктейли Молотова. В обязанности завербованных входили нападения.

В сообщении отмечено, что организаторы несостоявшегося теракта своими действиями планировали выступить против представителей ЛГБТ*-сообщества, а также детей и подростков. Гражданская полиция оперативно предотвратила взрыв. Правоохранители оперативно разоблачили умыслы злоумышленников. Они дали операции название — «Фальшивый монстр».

«Гражданская полиция предотвратила взрыв на концерте Леди Гаги», — говорится в пресс-релизе.

По информации СМИ, на концерте собралось около двух миллионов гостей. Певица проводила его в рамках благотворительной акции, поэтому вход был свободным. Концерт вошел в историю, как самое массовое мероприятие певицы. Она встретилась с поклонниками на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что на концерте в Иваново на певицу Надежду Кадышеву напала девушка из зала. Она заявила, что выполняла указания за материальное вознаграждение.

*ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена.