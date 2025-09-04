В часовню Мемориала воину-освободителю поместили 15 капсул с землей с мест сражений

В гражданскую часовню Мемориала воину-освободителю в Кемерово поместили 15 капсул с землей, собранной с мест сражений, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, мероприятие посвятили дню окончания Второй мировой войны. К памятному мемориалу принесли землю, которая хранит память о кровопролитных боях. В начале церемонии «Земля памяти» прозвучал государственный гимн. Юные кадеты и ученики губернаторских училищ в торжественной обстановке впервые в жизни приняли присягу.

«Клятву, которую дадут воспитанники и обучающиеся, станет их отправной точкой служения стране», — отметил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

По данным издания, капсулы с землей прибыли в Кузбасс из 12 регионов России, где в годы Великой Отечественной войны проходили боевые действия. Во время приветствия губернатор напомнил, что в некоторых странах Европы также хранятся капсулы с землей. Илья Середюк высказал мнение, что капсулы также могут быть доставлены в Кузбасс.

По информации издания, после помещения капсул в часовню мероприятие продолжилось. Ветераны СВО, активисты общественных и ветеранских организаций, кадеты, юнармейцы и депутаты возложили цветы к мемориалу. В акции приняли участие юные горожане, которые интересовались историческими событиями, как героического прошлого, так и настоящего времени. Гости мероприятия могли рассмотреть экипировку и снаряжение. Ребята проявляли активный интерес.

Ранее сообщалось, что в Черноголовке отметили лучших знатоков истории – победителей «Диктанта Победы».